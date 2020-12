Verschaeren stelt fans Anderlecht gerust na uitblijven handtekening

Al maanden wordt er aangekondigd dat het niet lang meer zal duren voordat Yari Verschaeren zijn nieuw contract tekent bij Anderlecht. Intussen is het er nog altijd niet van gekomen, maar de aanvaller stelt de fans gerust.

“Ik ben daar niet mee bezig. Het zijn mijn ouders en manager die de onderhandelingen voeren en als er iets uit de bus komt, hoor ik het wel", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Nogmaals: als ik Anderlecht ooit verlaat, zal het door de grote poort zijn. Met een prijs."

Zoals de zaken er nu voorstaan kan dat wel nog even in beslag nemen. "Wat als dat nog drie of vier jaar duurt? Euh, laten we hopen van niet. Het belangrijkste nu is de topper tegen Genk. Natuurlijk is er druk. Zelf probeer ik niet te veel stil te staan bij onze recente 3 op 12, maar ik weet dat matchen tegen Genk heel belangrijk zijn voor de fans. En dus ook voor ons.”