Bruno Fernandes blijft het uitstekend doen voor Manchester United en heeft opnieuw een prijs beet

Manchester United blijft het wisselvallig doen dit seizoen, maar als er één speler is waar ze elke week op kunnen rekenen, is het wel Bruno Fernandes. De Portugees blijft voor doelpunten en assists zorgen en daarvoor wordt hij nu beloond.

Bruno Fernandes is aan een uitstekend seizoen bezig en kan ook terugblikken op een sterke maand november. Zo was de Portugees in de maand goed voor 4 doelpunten en 1 assist in 4 wedstrijden in de Premier League.

Daarvoor wordt de Portugees nu beloond, want hij is verkozen tot speler van de maand in de Premier League. Het is al de derde keer in zijn periode bij Manchester United dat Fernandes verkozen wordt tot speler van de maand. Het levert hem ook een nieuw kaartje op in de voetbalgame FIFA 21.