Edison Cavani legt uit waarom hij deze zomer niet opnieuw voor een Italiaans avontuur koos: "Ik kan zoiets niet doen tegenover de Napolitanen"

Manchester United koos deze zomer voor een opvallende transfer en haalde de 33-jarige Edison Cavani naar Engeland. Ondanks een mindere periode van de club liet de Uruguayaan meteen wat van zijn kwaliteiten zien. Toch stond hij deze zomer dicht bij een terugkeer naar de Serie A

Deze zomer liep het contract van Edison Cavani af bij Paris Saint-Germain. De Uruguayaan genoot van heel wat interesse vanuit talië, maar koos uiteindelijk toch verrassend voor Manchester United.

De 33-jarige aanvaller zegt deze zomer heel wat Italiaanse voorstellen geweigerd te hebben voor een avontuur in de Premier League. Vooral Juventus en Inter toonde concrete interesse, maar door zijn verleden bij Napoli was dit echter geen optie: "Ik heb nee gezegd tegen veel Italiaanse clubs, waaronder Juventus en Inter, die me vaak belde. Ik kon zoiets niet doen tegenover de Napolitanen. Ik weet dat ik veel voor ze heb gedaan en dat ze me blijven toejuichen", aldus Cavani.

Edison Cavani stond drie seizoenen onder contract bij Napoli. Tijdens die periode won hij de Coppa Italia in 2011/2012. Het seizoen daarop werd hij topscoorder in de Italiaanse competitie en vertrok hij naar PSG. Ook bij zijn nieuwe club toonde de Uruguayaan meteen zijn neus voor doelpunten. De spits trof al drie keer raak in zes Premier League-wedstrijden.