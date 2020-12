Hein Vanhaezebrouck hekelt de kalenderwijzigingen: "Dat kan alleen in ons land"

KAA Gent speelt zondag een interessante topper tegen Standard. In een persconferentie naar aanloop van deze topper hekelde Hein Vanhaezebrouck de beslissing om heel de kalender om te gooien voor de amateurploegen in de beker.

Hein Vanhaezebrouck gaf in een persconferentie duidelijk aan geen voorstander te zijn van de kalenderwijzigingen. De zestiende finales van de beker worden nu verschoven naar begin februari: "Het is niet alleen een probleem voor KAA Gent, Ik heb meerdere collega's gehoord en iedereen is ontevreden. Deze beslissing kan alleen maar genomen worden in het Belgisch voetbal. Amateurploegen zitten deze tijden in de problemen, maar als gevolg van deze beslissing zorgt het er nu ook voor dat de profploegen in problemen komen."

KAA Gent speelt door de kalenderwijziging binnenkort 5 uitwedstrijden in 6 speeldagen: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik doe alvast een gok, eind januari gaat blijken dat deze matchen toch niet kunnen doorgaan. Ondertussen is wel heel de kalender door elkaar gegooid", concludeerde Vanhaezebrouck.

Volgens Hein Vanhaezebrouck is zijn kern een brave groep met veel kwaliteiten. Toch ziet hij één duidelijk probleem: "Er wordt te weinig gebabbeld. In Hoffenheim hoorde ik enorm veel Duits, maar dat kwam niet van onze twee Duitsers. Communicatie is een ongelooflijke meerwaarde. Daar moeten we nu in verbeteren."