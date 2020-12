Hein Vanhaezebrouck ziet dezelfde zaken als zijn voorgangers: "Ik had meer verwacht van mijn ploeg"

KAA Gent verloor vorig weekend van KV Oostende onder nieuwe trainer Hein Vanhaezebrouck. Hij blijkt geen wonderdokter, want ook HVH kon niet voorkomen dat KAA Gent de groepsfase puntenloos afsluit. De kampioenenmaker van 2015 komt tot dezelfde constatering als zijn voorgangers.

Na de 2-1 tegen KV Oostende was er donderdag ook de 4-1 nederlaag tegen Hoffenheim. KAA Gent zette een 0 op 18 neer in de Europa League. Puntenloos in Europa dus en ook nog geen oogst onder nieuwe trainer Hein Vanhaezebrouck.

"Ik had meer verwacht van mijn ploeg. We hadden totaal geen grip op die eerste helft en voerden ook niet uit wat vooraf gevraagd werd. Hier zit een ontgoochelde coach. Het eerste kwartier gaven we weinig weg maar dan pakten we opnieuw zo’n knullig tegendoelpunt. Op dat vlak blijft het duren bij Gent. Het zijn zaken die vermijdbaar zijn, maar het zal nog wat tijd vragen", liet hij optekenen bij de clubmedia.

Te makkelijk tegendoelpunten

In het laatste halfuur zag hij beterschap, maar de nederlaag kwam toch hard aan. "Mentaal zal er oplapwerk nodig zijn naar zondag toe." Vanhaezebrouck zag overigens hetzelfde gebeuren als onder zijn voorganger.

"We hadden vooral in die andere Europese matchen punten moeten pakken, maar daar zag je dezelfde problemen terug. Achterin vallen er te gemakkelijk doelpunten en voorin zijn we niet efficiënt genoeg met de kansen die we creëren."