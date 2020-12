Nacer Chadli over de gebeurtenissen in het Parc des Princes: "We waren bang voor sancties"

Enkele dagen geleden werd de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Istanbul Başakşehir stilgelegd wegens een racistisch incident. Nacer Chadli laat zich nu uit over de gebeurtenissen.

Nacer Chadli gaf meer uitleg bij Euro Leagues Football Show van BBC 5 Live. ""Het deed ons allemaal diep pijn. Racisme is overal. Als kind, als tiener, als volwassene. We hadden dit echt niet verwacht. Alle spelers in de kleedkamer waren verrast", legt de Rode Duivel uit.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de vierde scheidsrechter Stefano Coltescu aan assistent Pierre Webo hadden spelers van Istanbul Başakşehir besloten om de wedstrijd te staken. Ook de spelers van PSG gingen naar binnen. "We waren wel een beetje bang. De UEFA had ons kunnen sanctioneren. Toch moesten we er, in de strijd tegen racisme, vol voor gaan zonder na te denken over eventuele gevolgen."

"We hebben het goede voorbeeld gegeven," zegt Chadli. "Of je nu zwart, wit of een andere kleur hebt. Ik hoop dat we een signaal hebben gegeven. Discriminatie hoort nergens thuis", aldus Nacer Chadli.