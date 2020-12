Was match op de Bosuil de voorlaatste basisplaats van Dele Alli bij de Spurs? 'Franse grootmacht komt aankloppen'

Dele Alli bleef donderdagavond 90 minuten op de bank zitten tegen Royal Antwerp FC. In de vorige seizoenen bij Tottenham was hij telkens een van de smaakmakers bij Tottenham, maar nu moet hij zich schikken in een nevenrol. Bovendien is er interesse om de Spurs deze winter te verlaten.

Dele Alli startte dit seizoen nog maar vier keer in de basis bij Tottenham. Zo kreeg hij eind oktober, tegen Antwerp, een kans van José Mourinho, maar werd hij na 45 minuten naar de kant gehaald. De aanvallende middenvelder kan de Portugese coach maar niet overtuigen... Verhuurd in januari? Vorige zomer kwam PSG verschillende malen aankloppen bij Tottenham maar botste telkens op een 'njet'. In januari gaat de Franse club een nieuw huuroffensief inzetten, weet Daily Mail, en nu het bestuur van de Spurs weet dat Mourinho niet hard rekent op Alli zouden ze weleens kunnen meewerken aan een deal. Na de 1-0 nederlaag op de Bosuil startte Alli nog maar een keer in de basis bij de Spurs. Dat was ook in de Europa League, thuis tegen Ludogorets.