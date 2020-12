🎥 Leicester-Belgen springen opnieuw in de top drie, Arsenal zakt dieper weg na blammage tegen degradatiekandidaat

Leicester City kon door het puntenverlies van Chelsea, Tottenham en Liverpool weer binnenspringen in de top drie. Maar dan moest er wel gewonnen worden tegen Brighton. Arsenal beleefde een nachtmerrie tegen Burnley nadat Granit Xhaka de boel onnodig op stelten zette.

Leicester City 3-0 Brighton & Hove Albion

Leicester City kon dus door het puntenverlies van de volledige top drie weer een gouden zaak doen in de rangschikking. Het moest dan wel voorbij Brighton. De thuisploeg knokte zich in acht dolle minuten naar de overwinning. Jamie Vardy deed opnieuw de netten trillen, maar deze keer stond toch vooral James Maddison in de schijnwerper. Hij brak eerst de score open en pakte daarna uit met een fenomenaal doelpunt met zijn mindere linkse voet.

Bij de Leicester-Belgen stond enkel Youri Tielemans in de basis. Dennis Praet begon vanop de bank maar mocht een kwartier voor het einde invallen voor doelpuntenmaker James Maddison . Timothy Castagne keerde deze week na zijn blessure terug op training. De wedstrijd van dit weekend kwam nog te vroeg voor de vleugelverdediger.

Arsenal 0-1 Burnley

Ook onder Mikel Arteta draait het dit seizoen vierkant bij Arsenal. Het staat nu pas op een teleurstellende vijftiende plaats. Het moest dus dringend op zoek naar punten tegen Burnley dat mee onderaan het klassement staat.

Het werd een teleurstellende wedstrijd met maar weinig kansen langs beide kanten. Op het uur kwam er voor het eerst spanning in de wedstrijd. Al was dat niet op de manier waarop we het hoopten. Het licht ging opnieuw uit bij Arsenal-middenvelder Granit Xhaka.

De middenvelder maakte eerst een onnodige overtreding en ging daarna in de clinch met enkele spelers van Burnley. De frustraties liepen enorm hoog op bij de Zwitser. Hij greep zelfs Westwood bij de keel. De scheidsrechter greep uiteraard naar de achterzak. Het beloofde nog een moeilijke avond te worden voor the Gunners.

Burnley profiteerde van de man meer situatie. Het kwam op voorsprong na een eigen doelpunt van Aubameyang en springt weg uit de onderste regione van het klassement.