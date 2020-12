U9 Real Madrid halen ongezien uit (0-31) tegen leeftijdgenootjes en dat zorgt voor commotie: "We zijn verontwaardigd"

Een uitslag uit het Spaanse jeugdvoetbal: Villaverde-Real Madrid 0-31. En dat lokte reacties uit, want er wordt al langer geroepen om het jeugdvoetbal te herstructureren.

De spelertjes van Villaverde, een vierdeklasser, moesten opboksen tegen de U9 van Real Madrid. Dat is voetbal van een andere orde, want Real verzamelt de beste jeugdspelers uit de streek. De jeugd van Real speelt niet in een competitie met enkel andere eersteklassers, maar tegen ploegjes uit de streek. Dat steekt, zeker als de jonge spelertjes zo vernederd worden. Real zette na afloop uit respect zelfs de uitslag niet op zijn site.

De thuisclub reageerde wel: “We zijn verontwaardigd over dit soort situaties in het jeugdvoetbal”, aldus Villaverde op Twitter. “Aan de ene kant moeten de grote clubs sportieve strategieën gebruiken om dit soort uitslagen te voorkomen. Anderzijds is het noodzakelijk dat de Spaanse voetbalbond deze jeugdcategorieën herstructureert.”