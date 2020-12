'Beckham verleidt na Matuidi en Higuain ook Nederlands international voor zon, zee en strand in Miami'

David Beckham heeft sinds dit seizoen een eigen team in de Major League Soccer. De voormalige Engelse stervoetballer zet in op enkele grote namen. Er is nog eentje onderweg.

Blaise Matuidi en Gonzalo Higuain dragen momenteel het shirt van Inter Miami al. David Beckham kon hen overtuigen met een riant loon én het vooruitzicht op een leven met véél zon, zee en strand. Veronica Inside weet dat Beckham ondertussen een persoonlijk akkoord heeft met Steven Berghuis. De zestienvoudig Nederlands international wil graag in de Verenigde Staten komen voetballen. Tien miljoen euro Maar er is vooralsnog geen akkoord met Feyenoord. De Rotterdammers willen hun sterkhouder niet zonder slag of stoot laten vertrekken. Er hangt inmiddels een prijskaartje van zo’n tien miljoen euro rond de nek van Berghuis.