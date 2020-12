19-jarige landgenoot debuteert bij PSV maar is kritisch: "Ik baal van mijn wedstrijd"

Zondag zat er voor het eerst in lange tijd weer een landgenoot op de bank bij PSV Eindhoven. Yorbe Vertessen mocht twintig minuten voor tijd invallen en proeven van het hoogste niveau. Veel spelers zouden in een interview nog eens nagenieten van de match. De jonge Belg zag vooral veel verbeterpunten

Yorbe Vertessen werd dit weekend voor het eerst opgenomenen in de selectie van Roger Schmidt. Twintig minuten voor tijd mocht de 19-jarige aanvaller ook invallen in de gewonnen partij tegen FC Utrecht. Toch was de jonge Belg niet tevreden over zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van PSV: "Ik baal wel. Het was een moeilijke wedstrijd en ik zat er echt niet lekker in.", vertelde hij na de wedstrijd aan de officiële kanalen van PSV.

De Belgische jeugdinternational komt al sinds 2009 uit voor de jeugd van PSV. De voorbije seizoenen werd hij afgeremd door allerlei blessures: "Ik heb enkele moeilijke jaren achter de rug. Eigenlijk moet ik gewoon tevreden zijn met mijn debuut. Het is plots allemaal heel snel gegaan. Ik kijk al vooruit naar de volgende wedstrijden."