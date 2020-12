OFFICIEEL: Rode Duivel verlengt contract bij Wolves

In de nieuwe overeenkomst zit bovendien een optie voor een extra voetbaljaargang vervat. Leander Dendoncker versierde in 2018 een transfer van RSC Anderlecht naar the Wolves.

De Rode Duivel is er in de tussentijd uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van Nuno Espirito Santo. Dat vertaalt zich nu in een nieuw contract.

“I think the people are really open here, really warm and the fans, the people in general, and the club is one that is very warm, so it’s beginning to feel like home now."



Leander on extending his stay and the journey so far. #Leander2023



✍️🗣 pic.twitter.com/qWdQGFLqEl