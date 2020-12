OFFICIEEL: ploeg uit 1B wapent zich in strijd met jeugdproduct KRC Genk met jarenlange Nederlandse ervaring

In 1B werden dit seizoen al heel wat grote transfers aangekondigd. En nu is er opnieuw eentje bijgekomen, waarbij de club wel trouw blijft aan zijn principes.

Lierse Kempenzonen heeft zich versterkt met Tibeau Swinnen, die sinds juli zonder contract zat na twee jaar bij Helmond Sport.

#WelkomTibeau 📝 Lierse bereikte deze namiddag een akkoord met Tibeau Swinnen. De 25-jarige centrale middenvelder tekende... Geplaatst door Lierse K. op Maandag 14 december 2020

In het verleden kwam de 25-jarige middenvelder ook nog uit voor FC Eindhoven, dat hem in 2013 wegplukte uit de Genkse jeugdlichtingen.

Swinnen is afkomstig uit Diest en dat is en blijft toch de wijde omgeving rond Lier. Bij zijn nieuwe club tekende hij tot het einde van het seizoen. Lierse staat momenteel zevende en moet dringend punten pakken in de strijd tegen degradatie.