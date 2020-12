Hij was al eventjes op pensioen, maar Petr Cech maakt comeback bij Chelsea en staat onder de lat tegen Spurs

Petr Cech zette in 2019 nochtans een punt achter zijn carrière als doelman. Het clubicoon van the Blues is momenteel actief als sportief raadgever op Stamford Bridge.

Eind oktober liet Chelsea weten dat Cech uit voorzorg was ingeschreven op de Londense spelerslijst. De doelman kon op die manier ingeschakeld worden indien nodig.

