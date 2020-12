Nieuwe trainer voor Schalke 04: oude bekende staat voor zéér moeilijke opdracht

Oude bekende Huub Stevens wordt ingezet om Schalke 04 te behoeden voor degradatie uit de Duitse Bundesliga.

Het is al 28 wedstrijden geleden dat Schalke 04 nog eens kon winnen en met amper 4 punten uit 12 wedstrijden moest er dringend iets veranderen. Het lot van de Duitse traditieclub wordt nu in de handen van Huub Stevens gelegd.

De 67-jarige Huub Stevens was adviseur bij Schalke en gaat nu opnieuw als trainer aan de slag. Stevens was al eerder trainer bij Schalke en kent de club. Het eerste doel is om de club weg te krijgen van de laatste plaats in het klassement.

Rechtstreekse degradatiekandidaten zijn Mainz 05 en Arminia Bielefeld. Zaterdag komt er al meteen een belangrijke wedstrijd aan. Het team van ex-Gentspeler Benito Raman ontvangt in eigen huis Arminia Bielefeld.