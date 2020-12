Vreemde verkiezingsuitslag bij FIFA: de meest succesvolle coach van het afgelopen seizoen wordt niet uitgeroepen als winnaar

Daar waar de FIFA in de laatste dagen al heel wat prijzen had uitgedeeld, was het gisteren ook nog tijd om de trainer van het jaar bekend te maken. Jürgen Klopp, Hansi Flick and Marcelo Bielsa maakten kans op de prestigieuze trofee.

Journalisten, supporters, nationale bondscoaches en aanvoerders konden hun stem uitbrengen. Het was Liverpool-trainer Jürgen Klopp die kon rekenen op de meeste stemmen en ook voor de 53-jarige Duitse trainer was dit een complete verrassing.

"Ik ben geschokt”, zei hij. "Ik was gewoon aanwezig omdat ik afgelopen jaar heb gewonnen en ik respect wilde tonen om ook effectief aanwezig te zijn na mijn verkregen nominatie.”

Klopp werd door de FIFA dus uitgeroepen als beste trainer. De excentrieke coach gaf ook hier zijn eerlijke mening over: “Dat ben ik niet, maar ik won de award en dat is goed genoeg.”

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf