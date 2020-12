Casillas komt terug op zware periode bij Real Madrid: "Ik was volgens José Mourinho opeens de mol"

Iker Casillas geldt als een echte Real Madrid-legende. Maar José Mourinho had het tijdens zijn perdioe bij Real Madrid niet zo voor de legende. Dat blijkt uit een documentaire die de loopbaan van San Iker behandelt.

Mourinho was van 2010 tot 2013 coach bij Real Madrid en won er een tittel en een beker. De relatie van de Portugese coach met de vaste man tussen de palen was niet bepaald goed te noemen.

"Hij beschuldigde mij ervan informatie te lekken naar de pers en dat ik er goede vrienden had. Mijn vouw is sportjournaliste en ik speelde al meer dan 10 jaar bij Real Madrid, hoe kon ik ze niet kennen?", vertelt Casillas bij Movistar+.

"Hij vond mij een mol binnen de ploeg. Ik reageerde er niet echt op en accepteerde het gewoon. Op een dag kwam Real-fans naar me toe en ze zeiden me dat het allemaal mijn schuld was door hetgeen ze in de pers lazen, ik werd het slachtoffer van mijn stilte", kijkt Casillas terug op de periode.

Ondertussen is Casillas op pensioen. Hijt ransfereerde in 2015 naar Porto en speelde daar tot mei 2019. Toen kreeg hij op training een hartaanval waardoor hij beslist heeft om te stoppen met topsport.