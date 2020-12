Doelpuntenkermis voor Liverpool dat met 0-7 uithaalt bij Crystal Palace

Op speeldag 14 nam Crystal Palace het in eigen huis op tegen Liverpool. Benteke ontbrak door schorsing, andere Belg Batshouayi nam plaats op de bank.

Voor Liverpool werd het een perfecte wedstrijd. Achteraan werden niet veel kansen weggegeven en voorin stonden de aanvallers op scherp. Met aanvallend voetbal begon Liverpool sterk aan de wedstrijd. Bij de eerste goede kans was het ook al meteen raak. Sadio Mané kreeg veel tijd in het zestienmetergebied en kon ploegmaat Minamino eenvoudig bedienen die zo in zijn achttiende Premier League-wedstrijd voor het eerst tot scoren kwam.

Na drie minuten moest Crystal Palace al tegen een achterstand opkijken. Liverpool bleef het gaspedaal indrukken en nog voor de rust konden Mané en Firmino de score optrekken tot 0-3.

Doelpuntenkermis

Na de pauze zagen we nog één goal meer. Via Henderson en opnieuw Firmino werd het 0-5 na 68 minuten. Salah die wat rust kreeg en op de bank mocht beginnen kon zijn invalbeurt verzilveren met twee goals.

Het was een wedstrijd waarin Liverpool alle schoten op doel ook succesvol kon afwerken. Rode Duivel Batshouayi mocht voor Crystal Palace ook nog even invallen. De Belg kreeg 20 minuten. Dankzij deze overwinning staat Liverpool nu virtueel met 6 punten op kop.