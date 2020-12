Trond Sollied: "Yaremchuk is een spits voor de Premier League"

Roman Yaremchuk gaf al enkele keren aan dat hij de tijd rijp acht voor de stap hogerop. De Oekraïner vindt bij AA Gent vlot de weg naar doel en de wintermercato nadert met rasse schreden. "Yaremchuk is een spits voor de Premier League", klinkt het bij Trond Sollied.

"Club Brugge zou Yaremchuk kunnen gebruiken, hij is een goede spits. Ik zag hem ook al bezig bij de nationale ploeg. Sterk", bekent Trond Sollied in HLN.

"Voor mij is Yaremchuk een spits voor de Premier League. Dan heb ik het niet over Manchester United, maar bij een ploeg in de middenmoot kan hij het maken."

Veel lof dus voor Yaremchuk, maar voor Kums en Odjidja is de Noor iets kritischer. "Op zijn topniveau is Vadis fantastisch, maar als je te veel blessures hebt, haal je dat niet. En Kums brengt niet dat niveau dat hij moet brengen. Zijn duelkracht is niet goed en hij is niet creatief genoeg. Hij kan de bal goed in de ploeg houden, dat wel", besluit Trond Sollied.