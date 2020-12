Gladbach legt Thuram zware straf op na spuwincident

Zaterdag liet Marcus Thuram zich van zijn slechtste kant zien. De aanvaller van Borussia Mönchengladbach spuwde in het geizcht van Stefan Posch van Hoffenheim. De Fransman kreeg rood en wordt nu ook door Gladbach gestraft.

Bij Borussia Mönchengladbach gaan ze niet licht over het spuwincident met Marcus Thuram in een negatieve hoofdrol. In een statement via de clubkanalen deelden Die Fohlen de straf mee van hun 23-jarige aanvaller.

“We leggen hem een boete op; het equivalent van een maandloon. Het geld gaat naar een goed doel”, communiceerde sportief directeur Max Eberl. “Marcus aanvaardt zijn straf.”