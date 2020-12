Walgelijk, in coronatijden: Frans international spuwt in gezicht tegenstander en krijgt rood karton onder de neus geduwd

Triestig incident in de Bundesliga. In de partij Mönchengladbach - Hoffenheim spuwde de Franse international in het gezicht van tegenstander Stefan Posch. Sowieso al niet netjes, maar in coronatijden natuurlijk helemaal 'not done'.

Er was nog een klein kwartier te spelen toen Thuram en Posch het met mekaar aan de stok kregen. De scheidsrechter Willenborg had al wel iets in de mot, maar moest ook het spel en de bal volgen. De VAR had opgemerkt dat Thuram regelrecht in het gezicht van Posch had gespuwd. Marcus Thuram, zoon van Lilian, had eerst geel gekregen. Toen de scheids op de beelden het spuwincident kon vaststellen, gaf hij Thuram rechtstreeks rood. Gladbach moest de wedstrijd dus met zijn tienen uitspelen. 'Slachtoffer' Posch kreeg overigens ook een gele kaart. 😬 | Marcus Thuram spuwt naar een speler van TSG Hoffenheim en mag gaan douchen van scheidsrechter! 🤦‍♂️#BMGTSG pic.twitter.com/WUZQ1ogLVr — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 19, 2020 Posch en zijn ploegmakkers gingen wel met de drie punten naar huis. Met een man minder slikte Mönchengladbach immers nog de 1-2. Ryan Sessegnon kroonde zich tot matchwinnaar.