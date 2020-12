Inter drukt hoop van Cagliari én Nainggolan de kop in: "We gaan géén cadeautjes uitdelen"

Cagliari Calco wil Radja Nainggolan en... de Antwerpenaar wil opnieuw voor de Sardiniërs voetballen. Enig probleem: Internazionale weigert mee te werken.

Ook in januari is Internazionale FC niet van plan om mee te werken aan een transfer van Radja Nainggolan. Il Ninja mag beschikken in Milaan, maar enkel als het juiste bedrag op tafel komt.

En dat bedrag - er worden sommen van ruim tien miljoen euro genoemd - is momenteel geen spek voor de bek van Cagliari. Nainggolan is bereid om in te leveren, maar dan nog…

Tien miljoen euro?

“We hebben al met Nainggolan gesproken”, drukt Piero Ausilio (technisch directeur van Inter, nvdr.) alle hoop de kop in. “We begrijpen zijn noden, maar het moet duidelijk zijn dat we geen cadeautjes gaan uitdelen.”

In het Vlaams: Nainggolan mag/moet vertrekken, maar enkel tegen de juiste prijs.