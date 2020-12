Vroege tegengoal en rode kaart verpesten het: Juventus en Ronaldo verliezen met 0-3 van Fiorentina

Het lijkt niet het seizoen van Juventus te gaan worden. Op speeldag 14 kreeg Juventus Fiorentina over de vloer en dit ging allesbehalve zoals gepland.

De wedstrijd kon voor Juventus niet slechter beginnen. Na amper drie minuten kwam Fiorentina op 0-1. De splijtende assist kwam van Ribéry.

Als Juventus ook met een man minder kwam te staan na de rode kaart van Cuadrado, werd de situatie voor de rust al nagenoeg uitzichtloos.

Juventus kon met een man minder niet veel kansen bij elkaar voetballen en in minuut 76 was er nog de owngoal van Alex Sandro. 0-2 in het voordeel van Fiorentina.

Het werd nog pijnlijker voor Juventus toen ook de 0-3 er nog kwam. Cáceres legde de eindstand vast. Zo doet Juventus een slechte zaak en kan het morgen de ploegen uit Milaan verder zien uitlopen. Voor Fiorentina waren het drie welgekomen punten waardoor ze onderaan kunnen wegspringen van de degradatiezone.