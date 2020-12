'Barça laat niet van zich profiteren en dient Bayern van antwoord met dit waanzinnige prijskaartje voor Frenkie de Jong'

FC Barcelona is niet van plan om sterspelers te verkopen om de financiële put te dichten. Bayern München informeerde naar Frenkie de Jong, maar kwam van een kale reis terug.

En zelfs meer dan dat. Bayern München zag een kans om Frenkie de Jong weg te halen in Camp Nou. Der Rekordmeister bood 86 miljoen euro voor de Nederlandse international. Dat was immers het bedrag dat FC Barcelona zelf heeft betaald aan AFC Ajax. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Maar Barça is ondanks de bloedrode boekhouding niét onder de indruk. De Catalanen lieten Bayern al weten dat de Jong niét te koop is. Meer zelfs: onderhandelen is geen optie. Enkel als de Duitsers de opstapclausule betalen kan de Jong naar de Bundesliga gehaald worden. Geïnteresseerd? Dan kost dan 400 miljoen euro!