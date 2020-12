Pfaff stelt zijn beste Duivels-elftal samen met Kompany, De Bruyne, Lukaku...: "Coeck stopte Maradona af als ware held"

Jean-Marie Pfaff zal voor altijd een absolute legende zijn in het Belgische voetbal. Al zitten er zeker bij de huidige generatie Rode Duivels nog een resem kleppers natuurlijk. Pfaff heeft een poging gedaan om het beste Duivels-elftal ooit samen te stellen.

Dat deed de voormalige doelman op vraag van Het Laatste Nieuws. In doel kiest hij niet voor zichzelf, maar wel voor één van zijn voorbeelden: Christian Piot. "Hij verdient de eer en de waardering, hij heeft veel gedaan voor het Belgisch voetbal."

In de verdediging kiest Pfaff voor Gerets, Kompany, Millecamps en Vertonghen. Zijn middenveld bestaat uit Van Moer, Coeck en De Bruyne. In de aanval posteert hij dan Ceulemans, Lukaku en Hazard. Voor de altijd belangrijke functie van bondscoach kiest Pfaff voor Guy Thys.

Eén van de opvallende keuzes is die voor Ludo Coeck. En dat is niet alleen voor diens lach, verzekert Pfaff. "Hij was zo goed, ondanks de vele kwetsuren waarmee hij te kampen kreeg. In 1982 hadden we zonder Ludo wellicht verloren tegen Argentinië (openingsmatch op het WK, red.) – daar heeft-ie Maradona afgestopt als een ware held. Coeck liep overal op een veld, een écht voorbeeld."

Pfaff noemt De Bruyne dan weer iemand van internationale wereldklasse, een genie op het veld, een speler die een Gouden Bal verdient. Ook woorden die kunnen tellen.