🎥 Timo Werner kent een moeilijke periode bij Chelsea: Duitser mist enorme kans tegen West Ham

Timo Werner was vorig seizoen nog ontketend in de Bundesliga bij RB Leipzig, maar bij Chelsea wil het voorlopig niet lukken voor de Duitse aanvaller. Werner kon voorlopig vier keer scoren in de Premier League, maar tegen West Ham maandag liet hij een enorme kans liggen.

Timo Werner kent een moelijke periode bij Chelsea. Zijn start in de Premier League was niet slecht, maar het is nu al van 7 november geleden dat de Duitse aanvaller nog eens kon scoren in de Engelse competitie.

Tegen West Ham leek hij eindelijk nog eens de weg naar de netten te vinden, maar oog in oog met Fabianski kreeg hij de bal niet naast de doelman van West Ham. Werner zit voorlopig aan vier doelpunten en vijf assists in veertien wedstrijden in de Premier League.