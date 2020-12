Dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Thomas Tuchel bij PSG

Deze ochtend nam PSG afscheid van Thomas Tuchel, maar lang hebben ze niet moeten zoeken naar een vervanger. Mauricio Pochettino staat namelijk op het punt om de nieuwe trainer te worden.

Mauricio Pochettino zit al sinds november 2019 zonder club, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Volgens Fabrizio Romano zou de 48-jarige Argentijn op het punt staan om de nieuwe trainer te worden van PSG.

Daar zal hij Thomas Tuchel opvolgen, want de Duitser werd deze ochtend aan de deur gezet bij de Franse kampioen. Pochettino was in het verleden al trainer bij Espanyol, Southampton en Tottenham.