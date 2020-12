PSG neemt afscheid van Thomas Tuchel: trekt Duitser nu naar de Premier League?

Thomas Tuchel is niet langer de trainer van PSG. De Franse topclub zou volgens BILD Sport afscheid nemen van de Duitser. PSG staat voorlopig slechts op de derde plaats in de Ligue 1, maar ze tellen wel maar één punt minder dan leiders Lyon en Lille.

Volgens de bekende Duitse journalist Christian Falk zou de volgende ploeg van Tuchel wel eens in de Premier League kunnen spelen. Zo werden onder meer Manchester United en Arsenal al genoemd als nieuwe ploegen voor Tuchel.

On of the best German Coaches is free for a new challenge - and Thomas Tuchel is interested in the next step: Premier League @ManUtd @Arsenal