Jonge flankaanvaller gaat Lierse Kempenzonen verlaten: "Laatste weken werd het duidelijk dat ik niet meer in de plannen voor kwam"

Terry Osei-Berkoe gaat Lierse Kempenzonen verlaten. De flankaanvaller kwam in 2019 over van Club NXT, maar een succesverhaal werd het nooit. Dit seizoen kwam hij voorlopig vier keer in actie in 1B, waarvan slechts één basisplaats.

Terry Osei-Berkoe trok in 2019 van Club NXT naar Lierse Kempenzonen, maar de flankaanvaller lijkt de club uit 1B al weer te verlaten. "De laatste weken werd het duidelijk dat ik niet meer in de plannen voor kwam", vertelde Osei-Berkoe in een interview bij Het Laatste Nieuws. "Ik had een gesprek met de technische staf over mijn sportieve vooruitzichten en daar heb ik te horen gekregen dat ik mag vertrekken. Nu wil ik een volwaardige overeenkomst ondertekenen bij een club die volop in mij gelooft", aldus de 22-jarige flankaanvaller.