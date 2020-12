Ibrahimovic laat zich uit over de titelstrijd met AC Milan, zijn voetbalpensioen en zijn opgelopen besmetting: "Dit virus is vreselijk"

Ibrahilovic begon als een speer aan de competitie met AC Milan, maar wordt nu afgeremd door een blessure. Ook zonder hem doen de Milanezen het goed want ze sluiten 2020 af als herfstkampioen in de Serie A.

In een uitgebreid interview met Corriere della Sera doet Zlatan zijn titelambities uit de doeken. "Ik kan alleen maar zeggen dat we nog meer willen bereiken. We moeten goed aan 2021 beginnen en we moeten elke wedstrijd aanvatten alsof het de laatste is. We moeten elk moment hongerig zijn."

Op zijn 39ste wordt het waarschijnlijk de laatste kans om nog een titel te pakken. "Iedereen vraagt me tot wanneer ik zal spelen, maar mijn antwoord is vrij eenvoudig: ik blijf voetballen tot wanneer ik kan doen wat ik nu doe. Als ik hier kan blijven, dan zal ik dat doen."

Ook over het coronavirus, die de Zweed zelf opliep, wou hij nog iets kwijt. "Ik had hoofdpijn en verloor wat van mijn smaak, maar ik kon niet trainen en ik zat uitsluitend thuis. Dat is vreselijk. Ik begon met mijn huis te praten en gaf mijn muren namen. Het werd een mentale zaak. Dit virus is vreselijk: we moeten dus mondkapjes dragen en afstand houden, altijd en overal."