Jürgen Klopp reageert cynisch op de geruchten rond het vertrek van zijn sterkhouder: "De enigste reden voor zijn vertrek is het weer"

Liverpool moet vrezen voor een vertrek van Mohamed Salah. De Egyptische aanvaller wil vertrekken na een dispuut omtrent de aanvoerdersband. Trainer Jürgen Klopp blijft rustig en reageert op zijn manier.

Toont het huwelijk tussen Liverpool-sterkhouder Mohamed Salah en trainer Jürgen Klopp eerste barsten? De Egyptenaar was enorm teleurgesteld na het Champions League-duel tegen FC Midtjylland van 9 december. De Engelse landskampioen kon niet rekenen op aanvoerders Jordan Henderson, James Milner, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Daarnaast was het toen al zeker van de volgende ronde. Mohamed Salah had in zijn ogen recht op de aanvoerdersband. Die ging uiteindelijk om de arm van de jonge Trent Alexander-Arnold.

De aanvaller liet zijn emoties achteraf de vrije loop en vertelde tegen AS dat hij een transfer naar FC Barcelona of Real Madrid wel zag zitten. Dat leidde uiteraard tot de nodige speculaties in de Engelse media. Trainer Jürgen Klopp reageerde op de persconferentie cynisch op het gerucht, die het belang van de aanvoerdersband niet echt begrijpt: "Als alle aanvoerders niet in actie komen moet de band naar de speler die het langste actief is bij de club. Ik dacht dat het Alexander- Arnold was, maar eigenlijk is dat Divock Origi. Mijn fout."

De Duitser ziet weinig redenen voor zijn aanvaller om de club te verlaten: "Het weer misschien? We zijn een topclub, we betalen hem goed, een fantastisch stadion met geweldige supporters. Ik heb Salah de situatie even uitgelegd omdat ik zag dat het hem raakte. Dat interview dat hij heeft gegeven is ook geen probleem in mijn ogen."