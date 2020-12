Bondscoach Martinez is overtuigd dat 2021 het jaar van Eden Hazard zal worden: "Hij staat gebrand om terug te keren"

Eden Hazard kende het afgelopen jaar heel wat blessureleed en kon daardoor zijn stempel niet drukken op het team van Real Madrid. Toch is de bondscoach er van overtuigd dat de aanvoerder een cruciale pion gaat zijn op het komende EK.

Roberto Martinez blikte al eens vooruit op het komende jaar. In de zomer zullen de Rode Duivels hopen om een prijs te pakken op het EK, daarna wacht Frankrijk in de Final Four van de Nations League.

De bondscoach zag Eden Hazard verschillende keren uitvallen met een blessure. Panikeren doet de Spanjaard niet: "Als het een aanslepende blessure had geweest, dan had ik met een klein hartje blijven afwachten. Hij heeft dit seizoen gewoon pech gehad. Eden Hazard staat gebrand om op zijn beste niveau terug te keren. Het wordt een exceptioneel jaar voor hem", vertelde hij aan VTM NWS.