Opnieuw veel onduidelijkheid rond beschikbaarheid Messi, extra rust of blessure?

Het draait al even niet bij Barcelona, ook trainer Ronald Koeman heeft de oplossing niet gevonden. En ook rond sterspeler Messi blijft er veel onduidelijkheid bestaan.

Aan het einde van vorig seizoen wou Messi absoluut weg maar hij moest zijn verblijf in Barcelona toch nog noodgedwongen verlengen. De Argentijn kreeg van Koeman in de Champions League ook regelmatig rust en zei enkele weken geleden dat de rustperiode van Messi wel ongeveer gedaan was.

Maar na het duel tegen Real Valladolid van afgelopen dinsdag zou Messi toestemming hebben gekregen om naar Argentinië te keren voor een korte vakantie. Zondag werd hij op het trainingsveld verwacht maar hij kwam niet opdagen.

Volgens Spaanse media was het duidelijk dat hij wat extra rustdagen gekregen zou hebben, maar de club zelf meldt dat Messi in Argentinië zit om zich te laten behandelen voor zijn enkelblessure. Hij zou pas na het duel tegen Eibar van komende dinsdag terugkeren.