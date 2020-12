Leicester City laat dure punten liggen en raakt niet voorbij Crystal Palace

Leicester City heeft na het voorbije weekend opnieuw punten laten liggen in de Premier League. De Foxes, met Dennis Praet in de basis, speelde 1-1 gelijk op het veld van Crystal Palace. Zaha en Barnes zorgden voor de doelpunten.

Leicester City kreeg na 20 minuten een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Iheanacho, vervanger van Vardy, stond klaar voor een strafschop, maar doelman Guaita lag goed in de weg. 0-0 was zo ook de ruststand.

In de tweede helft kregen de Foxes het deksel op de neus, want Crystal Palace kwam iets voor het uur op voorsprong via Zaha. Leicester City leek zo lang met 0 punten huiswaarts te keren, maar het was buiten Barnes gerekend. Hij legde in het slot de 1-1 eindstand vast.

Door het gelijkspel heeft Leicester City de kans laten liggen om opnieuw alleen op de tweede plaats te komen. Ze moeten het nu delen met Everton, want beide ploegen tellen 29 punten, 3 minder dan Liverpool. Crystal Palace staat op de dertiende plaats.