Belgisch onderonsje in de Premier League: Benteke en Praet in de basis bij Crystal Palace en Leicester City, Tielemans op de bank

Crystal Palace verloor dit weekend kansloos van Aston Villa en dus hebben ze iets recht te zetten. Voor de doelpunten rekenen ze onder meer op Christian Benteke. Onze landgenoot start in de basis, terwijl Michy Batshuayi op de bank zit.

Bij Leicester City roteren ze na het gelijkspel tegen Manchester United enkele dagen geleden. Youri Tielemans zit zo op de bank en Timothy Castagne zit niet in de selectie. Dennis Praet start dan weer wel in de basis.

