Paolo Maldini doet opvallende bekentenis over Saelemaekers: "Ik kende hem helemaal niet"

Alexis Saelemaekers maakte in januari de overstap van RSC Anderlecht naar AC Milan. De flankspeler slaagde erin om een definitieve transfer naar San Siro af te dwingen. Paolo Maldini doet een opvallende bekentenis over de transfer.

Anno 2020 is Alexis Saelemaekers quasi altijd een basisspeler bij AC Milan. Nochtans had Paolo Maldini nog nooit gehoord van het jeugdproduct van RSC Anderlecht.

“Ik kende Alexis niet op het moment dat we hem haalden”, aldus de sportief directeur én het clubicoon van de Italiaanse grootmacht in DAZN. “Hij is het resultaat van onze scouting.”

Scouting

AC Milan was een jaar geleden op zoek naar een rechtsachter. “Saelemaekers viel meteen op. Hij speelde op rechts, maar ook op links en centraal. Dat zijn alleen maar voordelen.”