Diego Costa is niet langer speler van Atlético Madrid na ontbinding van contract

Spaanse media lieten al weten dat Diego Costa omwille van persoonlijke redenen de club zou willen verlaten. Het verzoek van de 32-jarige aanvaller werd nu ingewilligd en Atlético Madrid heeft het contract van Costa beëindigd. De speler is nu transfervrij en beschikbaar voor een andere club.

Agreement with @diegocosta for the termination of his contract.

The club wishes the striker the best of luck in the next stage of his professional career.