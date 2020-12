Wereldreiziger, Keisuke Honda, opnieuw op zoek naar een club

Keisuke Honda is een echte wereldreiziger. De Japanner die doorbrak in Nederland bij VV Venlo zijn avontuur bij het Braziliaanse Botafogo zit er na één jaar op.

Na zijn grote doorbraak bij VV Venlo in Nederland bracht Keisuke Honda zijn carrière hem nog naar Italië, Rusland, Mexico, Australië, terug in Nederland bij Vitesse en tot slot Botafogo in Brazilië. De 34 jarige ex Japans international zet er na één jaar een punt achter bij de Braziliaanse club. Dit wegens zowel professionele als persoonlijke redenen.

Benieuwd of hij snel bij een nieuwe club aan de slag gaat.