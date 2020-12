Marktwaarde Lukaku blijft stijgen, nu al duurste speler op Italiaanse velden

Het gaat Romelu Lukaku voor de wind in Italië. Hij heeft impressionante statistieken en moet als topschutter enkel Cristiano Ronaldo voor zich dulden. Zijn marktwaarde is dan ook gevoelig gestegen sinds hij bij de Nerazzurri tekende.

Lukaku vond dit seizoen al vijftien keer zijn weg naar doel. Elf doelpunten in de Serie A en vier doelpunten in de Champions League. Hij kan zonder problemen meedingen naar de topschutterstitel, enkel Cristiano Ronaldo doet het momenteel beter dan hem. En ook zijn ploeg Inter doet het allesbehalve slecht. Ze staan op een voorlopige gedeelde tweede stek met AC Milan. In de Champions League scoorde hij vier keer.

Met zo'n statistieken is het dus vanzelfsprekend dat je marktwaarde als profvoetballer omhoog gaat. Bij Romelu Lukaku zien we een stijging van maar liefst vijf miljoen euro. Daarmee is hij nu in totaal al 90 miljoen euro waard! Daarmee is hij momenteel de duurste speler die op de Italiaanse velden rondloopt. En als hij met zijn ploeg prijzen weet te pakken zullen daar alleen maar cijfertjes bijkomen. In Italië doet niemand beter dan Big Rom. Juventus-verdediger Matthijs de Ligt staat op een tweede plaats met 75 miljoen euro, vervolgens staan er drie spelers op een gedeelde derde stek voor 70 miljoen euro: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Lautaro Martinez (Inter) en Paulo Dybala (Juventus). Cristiano Ronaldo vinden we terug op een zesde plaats met een marktwaarde van 60 miljoen euro.

Onze andere landgenoot en tevens stadsgenoot van Romelu Lukaku in Milaan, Alexis Saelemaekers, doet het overigens ook niet slecht. Hij zag zijn marktwaarde stijgen na een sterk seizoen bij AC Milan.

Het jeugdproduct van Anderlecht kreeg er 3 miljoen euro bij. Daarmee is hij nu in totaal 18 miljoen euro waard. Meer dan Dries Mertens, die zijn marktwaarde zag slinken: van 18 naar 15 miljoen euro. Radja Nainggolan gaat van 10 naar 6 miljoen euro na zijn mislukte periode bij Inter.