Defensieve zorgen bij Liverpool? Opnieuw centrale verdediger wekenlang out

Het werd een teleurstellende week voor Liverpool. Het speelde twee wedstrijden op rij gelijk. Het ziet nu ook opnieuw een centrale verdediger uitvallen. Joël Matip staat enkele weken aan de kant met een nieuwe blessure.

Joël Matip moest afgelopen weekend in het thuisduel tegen West Bromwich Albion (1-1) het terrein met een blessure verlaten. Ondertussen kent de centrale verdediger het verdict. Een probleem met het bovenbeen houdt hem 3 weken aan de kant. Matip keerde nog maar net terug uit blessure. Het moet nu de wedstrijden tegen Southampton, Aston Villa (FA Cup) en Manchester United missen.

Frustrerend voor Liverpool dat al maanden te maken heeft met blessures in de achterlinie. Want ook het centrale hart in defensie, Virgil van Dijk en Joe Gomez, zijn een lange tijd out met een blessure. The Reds speelden al twee wedstrijden op rij gelijk, maar staan nog wel bovenaan het klassement in de Premier League.