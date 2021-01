Edinson Cavani trekt streep onder racisemerel: "Ik ben in het reine met mezelf, maar aanvaard mijn schorsing"

Manchester United moet 2021 noodgedwongen aanvatten zonder Edinson Cavani. De Uruguayaanse aanvaller werd door de FA geschorst voor drie duels na een racistische uitlating. De 'gracias negrito' werd volgens Cavani niet goed begrepen.

Via sociale media liet de Uruguayaan weten dat hij zich neerlegt bij zijn schorsing, maar dat hij niet eens is met de sanctie. Het woord 'negrito' zou in Uruguay vaker gebruikt worden. "Ik wilde alleen maar mijn liefde tonen voor een vriend."

"Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die zich hierdoor beledigd voelde", klinkt het.

U kan Cavani's reactie hieronder lezen. Manchester United neemt het vanavond (21:00u) in eigen huis op tegen Aston Villa.