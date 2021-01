Sportief directeur van Dortmund zet Witsel en co op scherp: "Dit is het doel en daar zijn we nu nog niet"

Borussia Dortmund is voorlopig aan een kwakkelseizoen bezig in de Dutise Bundseliga. De voorbije 5 wedstrijden werd er maar 1 keer gewonnen en er heeft ook al een trainerswissel plaatsgevonden. Maar de doelstelling van het jaar is onveranderd gebleven.

Dat benadrukte sportief directeur Michael Zorc ook op een persconferentie naar aanleiding van de volgende wedstrijd van Dortmunt tegen Wolfsburg. "We staan nu op plaats 5 maar zijn daar niet tevreden mee. De top 4 en bijbehorende kwalificatie voor de Champions League blijven het doel", klinkt het bij Zorc. Leipzig, de derde in de stand, staat al 6 punten voor Dortmund. Maar op die felbegeerde 4e stek staat Wolfsburg, de tegenstander van zondag. Met winst springt Dortmund dan ook over Wolfsburg naar plaats 4. Om dat te bewerkstelligen rekenen ze op nieuwe trainer Edin Terzic. "Hij is jong en kan de spelers iets nieuw aanreiken. Dortmund moet opnieuw fris en offensief voetballen", is de boodschap.





Volg Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg live op Voetbalkrant.com vanaf 15:30 (03/01).