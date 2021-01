Bornauw wil geen voorrang op coronavaccin: "Hoop dat voetballers in de rij moeten wachten"

Even controverse in de voetbalwereld afgelopen week toen er een roddel verspreid werd dat de Pro League voorrang had gevraagd om het coronavaccin te kunnen gebruiken bij voetballers. 'Niets van aan', reageerde de Pro League en ook Sebastiaan Bornauw wil geen voorrang voor voetballers.

Bornauw begint op 2 januari opnieuw aan het seizoen na een pauze van net geen twee weken. Op 1 januari onderging hij alvast een coronatest om 9u 's ochtens. "Zo weet iedereen zijn resultaat voor de training van 16u30", klinkt het. "Ik weet niet hoe het zit met de volgorde van vaccineren maar ik hoop dat ouderen en mensen in moeilijkheden eerst gevaccineerd worden en dan pas de voetballers. We zullen dan zoals de gewone mensen in de wachtrij moeten staan. Wij houden ons goed aan de regels en er zijn mensen die momenteel veel meer nood hebben aan een vaccin", zegt hij bij Sporza.





