Rangers winnen Old Firm derby tegen Celtic met kleinste verschil

Steven Gerrard heeft er met de Rangers nu echt wel voor gezorgd dat het rijk van Celtic gedaan is in Schotland. Na 9 opeenvolgende titels voor Celtic lijkt de titel in Schotland nu al zeker van de titel. Zaterdagmiddag wonnen de Rangers met 1-0 van Celtic.

De derby tussen Celtic Glasgow en de Glasgow Rangers staat bekend als de Old Firm (Derby) en is doorheen de geschiedenis altijd felbeladen geweest. Na en tijdens de wedstrijd is het geen uitzondering dat de supporters elkaar te lijf gaan, soms met dramatische gevolgen.

Nu was er geen publiek in Glasgow toegelaten maar de spelers zorfden voor heel wat animo. In de tweede helft viel Celtic met 10 man na een rode kaart voor verdediger Nir Bitton. Niet veel later ging het van kwaad naar erger voor Celtic want Callum McGregor zette de Rangers op voorsprong met een eigen doelpunt.

Door die overwinning met het kleinste verschil staan de troepen van Steven Gerrard nu maar liefst 19 punten voor op hun grote rivalen. Celtic heeft dan wel 3 wedstrijden minder gespeeld, dan is het verschil nog steeds enorm groot.