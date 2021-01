Twee Belgen pronken in lijst van UEFA van youngsters die in 2021 in de gaten moeten worden gehouden

Naar jaarlijkse traditie brengt de Europese voetbalbond UEFA aan het begin van het jaar een lijst uit met 50 jongeren die we in de gaten moeten houden komend jaar. En daar zitten dit jaar 2 Belgen bij.

Want Charles De Ketelaere en Jérémy Doku hebben het tot de llijst van de UEFA geschopt. De Ketelaere was een van de uitblinkers van Club Brugge in de afgelopen Champions League-campagne. Dat is de UEFA ook niet ontgaan. "De Ketelaere is een belangrijke speler van Club Brugge die er bijna voor zorgde dat Club Brugge bijna voor een verrassing zorgde", klinkt het. De Ketelaere had er al een zeer goed 2020 op zitten met onder meer een eerste cap.

Doku trok afgelopen zomer voor 26 miljoen euro van Anderlecht naar Rennes en wordt door de UEFA omschreven als "De nieuwe Eden Hazard volgens velen. Zijn snelheid en dribbels onderscheiden hem van de rest", staat te lezen opd e website.

Op de lijst staan onder andere ook Jude Bellingham, Ryan Gravenberch, Paolo Maldini's zoon Daniel Maldini en Youssoufa Moukoko.

Vorig jaar moesten we van de UEFA vooral uitkijken naar onder andere Jonathan David, Ansu Fati, Noa Lang, Maarten Vandevoordt, Zinho Vanheusden en Yari Verschaeren.