'Hij is er officieel nog geen trainer maar Pochettino wil twee oude bekenden van Tottenham naar PSG halen'

Mauricio Pochettino wordt naar alle waarschijnlijkheid heel binnenkort voorgesteld als nieuwe coach van PSG. De Argentijn is al gesignaleerd in Parijs dus de aanstelling zal niet lang meer op zich laten wachten. Hij zou ook al enkele transferwensen hebben bekendgemaakt.

De vorige club die Pochettino coachte was Tottenham Hotspur en hij zou volgens AS twee spelers die hij nog getraind heeft bij de Spurs er ook graag bij willen in Parijs.

Een van die spelers zit er nu nog, maar is op een zijspoort geraakt. Want aanvallende middenvelder Dele Alli is niet de favoriete speler van José Mourinho. Op de eerste speeldag startte hij nog tegen Everton maar bij de rust bleef hij in de kleedkamer. Sindsdien heeft hij 29 minuten gespeeld en zit hij meer niet dan wel bij de selectie. Pochettino zou hem terug een reddingsboei willen aanreiken.

Voor die andere speler zou je ook kunnen spreken van een reddingsboei aanreiken want het gaat over Christian Eriksen. De Deense spelverdeler trok van Tottenham naar Inter Milaan maar kan daar dit seizoen geen hoofdrol spelen. Na 274 speelminuten verspreid over 8 wedstrijden heeft hij nog steeds geen doelpunt of assist achter zijn naam staan.

De twee spelers wegplukken zou alleszins niet al te duur moeten zijn. Met Di Maria, Neymar en Mbappe is de voorheode van PSG van wereldniveau maar het middenvald kan op het aanvallende aspect misschien nog wel een kwaliteitsinjectie gebruiken.