Keert Eden Hazard terug in de basis bij Real Madrid?

Vanavond neemt Real Madrid het op tegen RC Celta. Zien we Eden Hazard na zijn laatste blessure opnieuw zijn opwachting maken in basis bij Real?

Voor aanvang van de wedstrijd sprak Real Madrid-coach Zinedine Zidane zijn lof uit over Eden Hazard. "Eden is naar hier gekomen om te tonen wat voor een goede speler hij is. Hij traint hiervoor en we hebben veel vertrouwen in hem. Hij kende een moeilijke periode, maar stilaan zien we hoe Eden zijn plaats in het team vindt".

In de laatste competitiewedstrijd tegen Elche was onze landgenoot nog invaller. Het waren zijn eerste minuten na zijn dijbeenblessure. Het wordt nu opnieuw uitkijken of Hazard kan starten aan het duel.