'Kevin De Bruyne en Manchester City dicht bij akkoord over openbreken contract'

De Bruyne is bij City uitgegroeid tot de meest bepalende speler. Als Man City zijn ambities wil waarmaken de komende seizoenen, doet het er goed aan De Bruyne niet te laten gaan. Sowieso ligt de Rode Duivel nog onder contract tot eind juni 2023.

Bij Manchester City willen ze graag nu al het contract van hun sterkhouder openbreken. De contractbesprekingen zijn alvast aan de gang. De Bruyne doet de onderhandelingen zelf, nadat het tot een breuk kwam tussen hem en zijn voormalig manager Patrick De Koster.

Negotiations between Manchester City and Kevin de Bruyne [himself, no agent involved] on a new contract are going on in the right direction. The feeling around the club is that the agreement is ‘very close’. 🔵 #MCFC #transfers