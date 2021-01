Eden Hazard stelt het opnieuw met een kwartiertje: "We moeten geduldig zijn met hem"

Eden Hazard zat in de selectie bij Real Madrid voor de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo, maar begon wel op de bank. Zinedine Zidane, de Franse trainer van de Koninklijke, deed achteraf zijn relaas.

Zidane gunde Hazard net als in de vorige wedstrijd tegen Elche een kwartiertje speeltijd. Met nog 15 minuten op de klok verving de Rode Duivel doelpuntenmaker Asensio. "We moeten geduldig zijn met hem", zegt Zidane over Hazard. "Het moet beetje bij beetje beter gaan."

Niet forceren

Bij Real willen ze Hazard zeker niet forceren na zijn dijbeenblessure. Ook met beperkte speelgelegenheid voor onze landgenoot wist Real aan te knopen met een overwinning. Het zette Celta verdiend en logischerwijs opzij met 2-0.

"Ik denk dat we op de goede weg zijn", zegt Zidane nog over zijn team. "We hebben het serieus aangepakt, zowel offensief als defensief." Ruimte voor euforie is er evenwel niet. "We hebben nog wel veel werk voor de boeg en moeten blijven doorgaan."