De beste Belg in het buitenland? "Een voorbeeld voor iedereen!"

Wie van onze Rode Duivels maakte het meeste indruk in het buitenland het afgelopen jaar? Voor Marc Degryse is het zelfs geen vraag. Thibaut Courtois? "Neen. Lukaku!"

Lukaku scoorde aan de lopende band en ontpopte zich tot absolute leider bij Inter. "Dat hij met Inter niks heeft gewonnen, is niet zijn schuld. Lukaku heeft het beste seizoen uit zijn carrière achter de rug. Hij stond er elke wedstrijd, ook met de nationale ploeg. Zelfs in IJsland, als anderen al lang waren teruggekeerd naar Madrid omdat ze niet wilden spelen of om wat-voor-reden-dan-ook...", klinkt het in HLN.

"Lukaku was een voorbeeld voor iedereen. Hij woog ook nog eens op het maatschappelijke debat met zijn steun voor de Black Lives Matter-beweging. Ik weet wel, Courtois heeft een goed jaar achter de rug met Real Madrid, maar je kunt een keeper niet vergelijken met een speler."